Жильцов прокомментировал финиш на третьем месте на «Абу-Даби Дезерт Челленж»

Российский штурман Константин Жильцов подвёл итоги гонки «Абу-Даби Дезерт Челленж — 2021», на которой он вместе с Денисом Кротовым занял третье место. Победителем гонки стал Нассер Аль-Аттия, второе место занял Лусио Альварес.
«У нас всё отлично, мы на подиуме. И с первого раза – это на уровне победы, так как Денис в этой гонке ни разу не участвовал. Причём здесь были серьёзные конкуренты. Может быть, их было немного, но они были, всегда приятно соревноваться с большими мастерами. Кроме того, мы выиграли зачёт моноприводных автомобилей. Основной упор делаем на подготовку к «Дакару». И теперь мы понимаем, чего не хватает, что нужно доделать.
Эта гонка прошла для меня как никогда с огромным удовольствием, и в том числе потому, что мы настояли на том, чтобы проехать на багги. Наши мысли и эмоции подтвердились: великолепный автомобиль. Денис настолько к нему адаптировался и привык.
Есть некоторые замечания по книжке, можно что-то говорить про организацию. Я в этой гонке участвовал много раз, и в принципе ничего не поменялось. Может быть, поэтому мне легко: я привык к этим дюнам, к этой книге – тому, как она написана», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.
- 12 ноября 2021
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
-
13:56
-
12:36
-
11:48
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
00:40
- 11 ноября 2021
-
23:28
-
22:10
-
20:48
-
19:03
-
18:44
-
17:58
-
17:55
-
16:34
-
15:48
-
14:54
-
13:53
-
12:57
-
11:57
-
10:54
-
09:49
-
00:39
- 10 ноября 2021
-
23:17
-
22:13
-
21:19
-
20:18
-
19:05
-
17:53
-
16:57