Жильцов прокомментировал финиш на третьем месте на «Абу-Даби Дезерт Челленж»

Российский штурман Константин Жильцов подвёл итоги гонки «Абу-Даби Дезерт Челленж — 2021», на которой он вместе с Денисом Кротовым занял третье место. Победителем гонки стал Нассер Аль-Аттия, второе место занял Лусио Альварес.



«У нас всё отлично, мы на подиуме. И с первого раза – это на уровне победы, так как Денис в этой гонке ни разу не участвовал. Причём здесь были серьёзные конкуренты. Может быть, их было немного, но они были, всегда приятно соревноваться с большими мастерами. Кроме того, мы выиграли зачёт моноприводных автомобилей. Основной упор делаем на подготовку к «Дакару». И теперь мы понимаем, чего не хватает, что нужно доделать.



Эта гонка прошла для меня как никогда с огромным удовольствием, и в том числе потому, что мы настояли на том, чтобы проехать на багги. Наши мысли и эмоции подтвердились: великолепный автомобиль. Денис настолько к нему адаптировался и привык.



Есть некоторые замечания по книжке, можно что-то говорить про организацию. Я в этой гонке участвовал много раз, и в принципе ничего не поменялось. Может быть, поэтому мне легко: я привык к этим дюнам, к этой книге – тому, как она написана», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.