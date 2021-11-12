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«В этом году нам подрезали крылья». Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах «Мерседеса»

«В этом году нам подрезали крылья». Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Бразилии. Британец подчеркнул, что остался крайне впечатлён темпом главных конкурентов, команды «Ред Булл», в последней гонке чемпионата.

«Их темп в последней гонке был явно феноменален. Да что говорить, в их распоряжении весь сезон была прекрасная машина. Я думаю, что мы сделали всё, что могли. Мы определённо будем сражаться в это уик-энд, чтобы посмотреть, сможем ли мы выжать больше из машины. В прошлый раз здесь они были невероятно сильны. Полагаю, в эти выходные победить их будет невероятно тяжёлой задачей. Но было бы желание, а возможность найдётся», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Льюис также высказался о трудностях, с которыми сталкивается команда в течение сезона после изменения в аэродинамических правилах.

«В этом году из-за новых правил нам подрезали крылья. Болид стало тяжелее настраивать. Когда-то нам удаётся справиться с настройками, когда-то — нет. Но я думаю, что такая проблема есть у всех команд», — сказал Хэмилтон.

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