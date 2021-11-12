«В этом году нам подрезали крылья». Льюис Хэмилтон рассказал о проблемах «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Бразилии. Британец подчеркнул, что остался крайне впечатлён темпом главных конкурентов, команды «Ред Булл», в последней гонке чемпионата.
«Их темп в последней гонке был явно феноменален. Да что говорить, в их распоряжении весь сезон была прекрасная машина. Я думаю, что мы сделали всё, что могли. Мы определённо будем сражаться в это уик-энд, чтобы посмотреть, сможем ли мы выжать больше из машины. В прошлый раз здесь они были невероятно сильны. Полагаю, в эти выходные победить их будет невероятно тяжёлой задачей. Но было бы желание, а возможность найдётся», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.
Льюис также высказался о трудностях, с которыми сталкивается команда в течение сезона после изменения в аэродинамических правилах.
«В этом году из-за новых правил нам подрезали крылья. Болид стало тяжелее настраивать. Когда-то нам удаётся справиться с настройками, когда-то — нет. Но я думаю, что такая проблема есть у всех команд», — сказал Хэмилтон.
- 12 ноября 2021
-
17:56
-
17:17
-
17:06
-
16:01
-
14:58
-
14:00
-
13:56
-
12:36
-
11:48
-
11:13
-
10:16
-
09:48
-
00:40
- 11 ноября 2021
-
23:28
-
22:10
-
20:48
-
19:03
-
18:44
-
17:58
-
17:55
-
16:34
-
15:48
-
14:54
-
13:53
-
12:57
-
11:57
-
10:54
-
09:49
-
00:39
- 10 ноября 2021
-
23:17
-
22:13
-
21:19
-
20:18
-
19:05
-
17:53