Стало известно, как изменят легендарный поворот «Красная вода» на трассе Формулы-1 в Спа

Стали известны подробности реконструкции поворота «Красная вода» на трассе в Спа (Бельгия). Фотографии с планом по изменению данного поворота были опубликованы в «твиттере» The Racing Blog.

Судя по опубликованным фотографиям, вход в «Красную воду» будет изменён, а траектория поворота будет передвинута влево. Судя по всему, это призвано слегка замедлить автомобили в этом легендарном скоростном повороте.



Ранее сообщалось, что кольцевую трассу «Спа-Франкоршам» реконструируют в преддверии мотогонки «24 часа Спа», которая пройдёт в 2022 году.



На треке установят обновлённые трибуны. Возле поворота «Радийон» появятся ещё 13 тысяч мест для зрителей, что увеличит вместимость автодрома в два раза.



Эта реконструкция станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на 10 лет. Проект обойдётся в € 80 млн.