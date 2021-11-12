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Все команды Формулы-1 успели подготовить машины к первой тренировке

Все команды Формулы-1 успели подготовить машины к первой тренировке
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Все команды Формулы-1 подтвердили, что их машины полностью готовы к участию в Гран-при Бразилии, несмотря на задержку с доставкой необходимого оборудования из Мексики в Сан-Паулу, сообщает RacingNews365.

Напомним, из-за тумана до Бразилии из Мексики не доехала важная часть грузов. В частности, по состоянии на четверг, двигатели «добрались» только до двух коллективов — «Альпин» и «Астон Мартин».

ФИА предоставила командам дополнительное время для подготовки машин. К началу первой тренировки сообщается, что все команды предоставили декларации о проверке обеих машин.

Ранее официальный представитель Формулы-1 выразил уверенность, что задержка груза никак не повлияет на проведение Гран-при Бразилии.

После 18-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию свободных практик Формулы-1, которая доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бразилии

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