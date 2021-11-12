Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на стартовой решётке Гран-при Бразилии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии, сообщает официальный сайт ФИА, На машине британца был заменён двигатель внутреннего сгорания. Это уже пятый ДВС на машине семикратного чемпиона мира в 2021 году при трёх разрешённых на сезон.
Напомним, по регламенту Формулы-1, первая замена элемента силовой установки карается потерей десяти мест на старте, однако последующие, при условии, что спецификация детали останется прежней, приводят к штрафы в виде потери пяти мест на решётке.
Таким образом, Хэмилтон потеряет места на стартовой решётке основной гонки, а в спринт-квалификации будет стартовать с той позиции, которую покажет в пятничной квалификации.
Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).
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