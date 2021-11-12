Хорнер: штраф Хэмилтона ничего для нас не меняет

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о штрафе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который потеряет пять позиций на старте воскресной гонки Гран-при Бразилии.
«Штраф Хэмилтона для нас ничего не меняет. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выступить как можно лучше. Сегодня погода немного испортилась, впереди нас ждёт спринт, а затем главная гонка в воскресенье. Вполне объяснимо, что со стратегической точки зрения «Мерседес» решил взять штраф здесь и потерять позиции в воскресенье. Но мы сосредоточены на себе и будем делать всё, чтобы выполнить свою работу максимально качественно», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).
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