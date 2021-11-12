В «Ред Булл» не собираются ставить новый мотор Ферстаппену до конца сезона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда не собирается ставить ещё один мотор на машину Макса Ферстаппена до конца сезона.
«Если всё пройдёт в обычном режиме, то мы ожидаем, что доберёмся до финиша сезона с теми моторами, что у нас есть в распоряжении. Три из них использовались с самого начала сезона, один мы потеряли после аварии в Сильверстоуне. Однако после штрафа в Сочи мы в отличной форме. Если не произойдёт форс-мажоров, то мы рассчитываем закончить сезон так», — приводит слова Хорнера Autosport.
Напомним, на Гран-при Бразилии «Мерседес» принял решение сменить двигатель внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Это приведёт к штрафу в виде потери пяти позиций на стартовой решётке воскресной гонки.
Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На его счету 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).
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