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В «Ред Булл» не собираются ставить новый мотор Ферстаппену до конца сезона

В «Ред Булл» не собираются ставить новый мотор Ферстаппену до конца сезона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что австрийская команда не собирается ставить ещё один мотор на машину Макса Ферстаппена до конца сезона.

«Если всё пройдёт в обычном режиме, то мы ожидаем, что доберёмся до финиша сезона с теми моторами, что у нас есть в распоряжении. Три из них использовались с самого начала сезона, один мы потеряли после аварии в Сильверстоуне. Однако после штрафа в Сочи мы в отличной форме. Если не произойдёт форс-мажоров, то мы рассчитываем закончить сезон так», — приводит слова Хорнера Autosport.

Напомним, на Гран-при Бразилии «Мерседес» принял решение сменить двигатель внутреннего сгорания на машине Льюиса Хэмилтона. Это приведёт к штрафу в виде потери пяти позиций на стартовой решётке воскресной гонки.

Макс Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На его счету 312,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (293,5) — отрыв между ними в настоящее время составляет 19 баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (185).

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