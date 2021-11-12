Источник: Чжоу Гуаньюй станет пилотом «Альфа Ромео», его спонсоры заплатят $ 25 млн за год

Китайский гонщик Формулы-2 Чжоу Гуаньюй достиг договорённости с «Альфа Ромео» и в ближайшее время будет объявлено, что именно он станет напарником Валттери Боттаса в сезоне-2022, сообщает издание Blick. По информации источника, официальное объявление о контракте ожидается в ближайшие дни.



Сообщается, что за сезон-2022 «Альфа Ромео» получит около $ 25 млн от спонсоров китайского гонщика. Гуаньюй заменит в составе команды итальянского пилота Антонио Джовинацци.



Чжоу является пилотом академии «Альпин» и в этом году уже принимал участие в первой свободной практике Гран-при Австрии Формулы-1. Китайский пилот сел за руль болида Фернандо Алонсо и показал 14-й результат.



Ранее сообщалось, что в случае перехода в «Альфа Ромео» китайский гонщик с большой долей вероятности покинет академию «Альпин».