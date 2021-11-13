Ферстаппен отказался называть проигрыш Хэмилтону шоком и напомнил о новом моторе Льюиса

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Бразилии и проигрыш поул-позишен Льюису Хэмилтону.



«Когда они получают новый мотор, то обычно имеют на уик-энд немного больше мощности. Так что для меня это небольшой шок. Я просто рад быть вторым. Это хорошая позиция для старта. Конечно, ты всегда хочешь быть ближе, но иногда нужно быть реалистом, а особо большего в машине не было.



В спринтерской гонке можно взять не так много очков. Конечно, я надеюсь хорошо провести первый круг, а там посмотрим. Но самое важное — в воскресенье. В выходные условия будут совсем другие. Будет намного жарче, что изменит поведение машины, так что посмотрим», — приводит слова Ферстаппена Crash.