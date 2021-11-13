В «Ред Булл» оценили, сколько Хэмилтон смог отыграть за счёт нового мотора

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Бразилии, победу в которой одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а Макс Ферстаппен стал вторым.



«Сложно сделать однозначную оценку, но если сравнивать скорость Льюиса и Боттаса, то это пара десятых секунды с круга. Как раз по этой причине в „Мерседесе“ и делали замену мотора.



Думаю, нам понятны причины. Завтра нас ждёт спринтерская гонка, а уик-энд завершится в воскресной гонке. Утром мы увидели, что Льюис был очень быстр. Этот свежий мотор очевидно даёт ему дополнительную мощность. Думаю, второе место — лучшее, на что мы могли рассчитывать. Так что всё в порядке, это хорошо, что мы на первом ряду.



Завтрашний старт? Макс — гонщик, так что если он сможет выйти вперёд на старте, то сделает это. Очевидно, что ему достаточно финишировать вторым, чтобы получить поул в воскресенье. Давайте посмотрим. У нас хороший гоночный темп, в следующие дни станет жарче, так что решающим фактором станут шины», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.