Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии

Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Хэмилтон будет стартовать с первой позиции в спринтерской гонке, однако потеряет пять позиций на старте основной гонки из-за замены мотора.

«Мне очень понравилось, это точно. Мы упорно поработали, чтобы верно настроить болид. Было трудно. Когда машина наконец ощущается так, как сегодня — это отличное чувство. Результат подтверждает прекрасную работу каждого члена команды в боксах и на базе. Вся эта работа направлена на то, чтобы выжать из болида всё.

Не знаю, как нам удаётся сделать так, что на прошлой гонке „Ред Булл“ был на полсекунды впереди, а сейчас оказался позади. Как бы то ни было, завтра они будут сильны. Надеюсь, Валттери Боттас сможет хорошо стартовать», — приводит слова Хэмилтона Autosport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021