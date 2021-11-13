Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Хэмилтон будет стартовать с первой позиции в спринтерской гонке, однако потеряет пять позиций на старте основной гонки из-за замены мотора.



«Мне очень понравилось, это точно. Мы упорно поработали, чтобы верно настроить болид. Было трудно. Когда машина наконец ощущается так, как сегодня — это отличное чувство. Результат подтверждает прекрасную работу каждого члена команды в боксах и на базе. Вся эта работа направлена на то, чтобы выжать из болида всё.



Не знаю, как нам удаётся сделать так, что на прошлой гонке „Ред Булл“ был на полсекунды впереди, а сейчас оказался позади. Как бы то ни было, завтра они будут сильны. Надеюсь, Валттери Боттас сможет хорошо стартовать», — приводит слова Хэмилтона Autosport.