Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Бразилии. Напомним, Хэмилтон будет стартовать с первой позиции в спринтерской гонке, однако потеряет пять позиций на старте основной гонки из-за замены мотора.
«Мне очень понравилось, это точно. Мы упорно поработали, чтобы верно настроить болид. Было трудно. Когда машина наконец ощущается так, как сегодня — это отличное чувство. Результат подтверждает прекрасную работу каждого члена команды в боксах и на базе. Вся эта работа направлена на то, чтобы выжать из болида всё.
Не знаю, как нам удаётся сделать так, что на прошлой гонке „Ред Булл“ был на полсекунды впереди, а сейчас оказался позади. Как бы то ни было, завтра они будут сильны. Надеюсь, Валттери Боттас сможет хорошо стартовать», — приводит слова Хэмилтона Autosport.
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