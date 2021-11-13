«Ред Булл» обратил внимание ФИА на заднее крыло «Мерседеса» за час до квалификации

За час до начала квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи и главный гоночный инженер команды Пол Монаган посетили офис ФИА на автодроме «Интерлагос» и передали представителям федерации ряд документов и видео, посвящённых работе заднего антикрыла болида «Мерседеса», сообщает Auto Motor und Sport. В «Ред Булл» обратили внимание на то, что закрылок заднего антиккрыла «Мерседеса» начинает гнуться на скорости свыше 260 км/ч — при том, что ранее в ходе нынешнего сезона ФИА ужесточила правила к гибкости крыльев.



В «Ред Булл» объяснили визит в ФИА перед квалификацией тем, что дали «Мерседесу» возможность изменить заднее антикрыло. Однако в ходе квалификации закрылок на немецких болидах продолжал гнуться так же, как и прежде.



Представители австрийской команды отметили, что ещё не решили, стоит ли им переходить к более решительным действиям и подавать официальный протест. При этом глава «Мерседеса» Тото Вольф заявлял, что «быки» могут смело подавать протест, поскольку все равно проиграют дело.



Однако, вполне возможно, что именно после запроса со стороны «Ред Булл» технический делегат Формулы-1 Джо Бауэр внимательно изучил DRS на болиде Льюиса Хэмилтона и постановил, что в активированном состоянии дистанция от нижнего элемента антикрыла составляет больше разрешённых 85 миллиметров. При этом не уточняется, возникало ли нарушение как раз из-за гибкости верхнего закрылка или обращение «Ред Булл» никак не связано с выявленным Бауэром нарушением.