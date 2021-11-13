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Риккардо признался, что ожидал большего отставания от конкурентов

Риккардо признался, что ожидал большего отставания от конкурентов
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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал девятый результат в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1, а также восьмое место своего напарника Ландо Норриса.

«Это только восьмое и девятое места, но после того, где мы были с утра, мы можем быть этим довольны. Обе машины в третьем сегменте — неплохой день. Да, знаю, что это ближе к концу топ-10, но отставание намного меньше, чем мы думали. Мы в борьбе и теперь можем оказать давление на наших конкурентов.

Наш шаг вперёд по сравнению с утренней тренировкой был весьма хорошим. До квалификации мы не использовали шины „софт, но у меня было такое ощущение, что у нас и темпа особо нет. А на “софте» в квалификации ощущения были лучше", — приводит слова Риккардо F1i.

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