Сайнс не понимает, почему журналисты удивляются скорости «Альфа Таури»

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс оценил пятый результат пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли в квалификации Гран-при Бразилии. Француз опередил обоих гонщиков «Феррари».
«Для вас это сюрприз, для нас — нет. Я не понимаю, почему для журналистов выступление „Альфа Таури“ каждый раз становится сюрпризом. Они всегда на полдесятые впереди, согласно всем нашим симуляциям. Когда Пьеру удаётся проезжать хорошие круги, а он часто это делает, то его очень трудно опередить. Особенно в Бразилии, где уже в 2019-м, когда у них не было столь сильной машины, он выступил очень хорошо», — приводит слова Сайнса PlanetF1.
Также испанец прокомментировал собственный шестой результат: «Я очень хорошо понял работу машины. Я начинаю находить свой подход, свой стиль пилотажа, что позволило мне уже пятницу начать с хорошим темпом, а это важно во время уик-энда со спринтом. Если бы спринты были в начале года, когда я не понимал машину так хорошо, то всё могло бы оказаться намного труднее. А теперь я чувствую себя более готовым к квалификации».
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