Расселл: не знаю, что случилось со скоростью машины в последних гонках

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Бразилии. Расселл впервые в сезоне проиграл своему напарнику Николасу Латифи.
«Было совсем нелегко. Я просто не мог заставить шины и машину работать. И было немного ветрено, что не играет нам на руку. Как бы то ни было, Николас проехал очень хороший круг и опередил меня. Нам как команде в этот уик-энд не хватает темпа. Всего во второй раз за 19 гонок мы не попали во второй сегмент — нужно найти прежнюю форму.
В целом, не знаю, что случилось со скоростью машины в нескольких последних гонках. Ранее в ходе сезона и сразу после летней паузы мы находились в другом положении. Так что нам нужно пораскинуть мозгами», — приводит слова Расселла PlanetF1.
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