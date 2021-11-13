Макса Ферстаппена вызвали к стюардам после квалификации Гран-при Бразилии

Нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена вызвали к стюардам Гран-при Бразилии. Соответствующий документ был опубликован на сайте Международной автомобильной федерацией (ФИА). Голландец вместе с представителем команды должен явиться к стюардам в субботу, 13 ноября, в 9:30 (15:30 мск).



Гонщик нарушил статью 2.5.1 спортивного кодекса ФИА, согласно которой запрещены «эксплуатация, проверка, настройка или ремонт» болидов в режиме закрытого парка.



Сообщается, что поводом для санкций ФИА послужил тот факт, что Ферстаппен после квалификации выбрался из своей машины и потрогал заднее антикрыло. После Макс подошёл к болиду Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» и потрогал антикрыло его машины.



Напомним, по итогам первой свободной практики Гран-при Бразилии лучший результат продемонстрировал Хэмилтон, Ферстаппен был вторым. Не изменился расклад и после квалификации — Льюис был первым, следом финишировал Макс.

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