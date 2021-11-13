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Марко оценил перспективы Гуаньюя в «Альфа Ромео»

Марко оценил перспективы Гуаньюя в «Альфа Ромео»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможном скором приходе китайского гонщика Формулы-2 Чжоу Гуаньюя в «Альфа Ромео». Ранее сообщалось, что Чжоу достиг договорённости с «Альфа Ромео» и в ближайшее время будет объявлено, что именно он станет напарником финна Валттери Боттаса в сезоне-2022. По словам Марко, Гуаньюй выступлением в Формуле-2 доказал, что готов к большим задачам.

«С отличным оборудованием, современной аэродинамической трубой и теперь хорошим бюджетом «Альфа Ромео» действительно должна двигаться вперёд в 2022 году.

К Боттасу присоединится очень опытный парень. За три года в Формуле-2 Чжоу доказал, что готов к более важным задачам», — приводит слова Марко Blick.

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