Марко оценил перспективы Гуаньюя в «Альфа Ромео»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможном скором приходе китайского гонщика Формулы-2 Чжоу Гуаньюя в «Альфа Ромео». Ранее сообщалось, что Чжоу достиг договорённости с «Альфа Ромео» и в ближайшее время будет объявлено, что именно он станет напарником финна Валттери Боттаса в сезоне-2022. По словам Марко, Гуаньюй выступлением в Формуле-2 доказал, что готов к большим задачам.



«С отличным оборудованием, современной аэродинамической трубой и теперь хорошим бюджетом «Альфа Ромео» действительно должна двигаться вперёд в 2022 году.



К Боттасу присоединится очень опытный парень. За три года в Формуле-2 Чжоу доказал, что готов к более важным задачам», — приводит слова Марко Blick.