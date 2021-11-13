Сироткин: Ферстаппен явно чувствует себя увереннее, чем Хэмилтон

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин поделился мнением о борьбе за титул нынешнего сезона Формулы-1, которая ведётся между Льюисом Хэмилтоном, представляющим «Мерседес», и Максом Ферстаппеном из команды «Ред Булл».

«Ферстаппен — чемпион? Или верю в шансы Хэмилтона отыграться? В какой-то момент мне казалось, что Льюис и «Мерседес» перехватили инициативу, но последние гонки показали, что «Ред Булл» не уступает и при этом выглядит стабильнее на разных трассах. Сейчас они выглядят сильнее «Мерседеса». В Бразилии мы ожидали преимущества «Ред Булл», в итоге Хэмилтон получил штраф за мотор… А после этого Гран-при «Мерседеса» у Льюиса уже останется не так много гонок, чтобы отыграть отставание.



Не стоит забывать и про психологическое состояние в их борьбе: Макс явно чувствует себя увереннее, чем Льюис. По сути, Хэмилтон больше не может позволить себе финишировать вторым, позади Макса. Это накладывает груз на плечи Льюиса. Он, можно сказать, обязан выиграть ближайшую гонку, но скорость машины может не позволить ему это сделать. Плюс нет уверенности, что и на трёх оставшихся трассах «Мерседес» окажется сильно быстрее», — сказал Сироткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.