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В «Хонде» выразили удивление из-за частой замены моторов «Мерседесом»

В «Хонде» выразили удивление из-за частой замены моторов «Мерседесом»
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Технический директор «Хонды» Тойохару Танабе прокомментировал решение команды «Мерседес» установить новый мотор на болид британца Льюиса Хэмилтона.

«Я очень удивлён, что они так часто меняют двигатель внутреннего сгорания. На самом деле в это трудно поверить. Даже не знаю, почему так происходит. С точки зрения производителя обидно, когда гонщик вынужден получать наказание. Жаль, что дела обстоят таким образом», — приводит слова Танабе The Race.

Технический директор «Хонды» подчеркнул, что замены двигателей на болидах гонщиков «Ред Булл» и «Альфа Таури» не предвидится.

«Никто не знает, что произойдёт в будущем, но если не случится какой-нибудь неожиданной аварии или поломки, то мы не станем устанавливать ещё один мотор нашим четырём гонщикам», — отметил Танабе.

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