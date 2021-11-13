Сироткин высказался о шансах Шварцмана попасть в Формулу-1

Российский пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин высказался о шансах соотечественника, гонщика команды Формулы-2 «Према» Роберта Шварцмана попасть в Формулу-1.



«Слухи отправляют в «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя. Что в таком случае дальше делать Роберту Шварцману, оставшемуся без места в Ф-1? В Формуле-2 точно нет смысла оставаться. Даже если он выиграет на третий сезон, это уже не будет иметь сильного веса. Хочется верить, что Роберт сможет договориться с «Феррари» на хорошую историю в роли резервного пилота, начнёт взаимодействовать с командой Формулы-1 и, может, даже иногда садиться за руль. Он сможет больше влиться в паддок Ф-1 и надеяться, что через год всё сложится в его пользу.



По сути, у меня была примерно такая же история. Роберту, наверное, труднее, потому что он привязан к «Феррари» — это сразу ограничивает число команд. Но чисто теоретически всё возможно», – сказал Сироткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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