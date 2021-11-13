Макс Ферстаппен рассказал, что именно его не устраивает в спринт-квалификациях

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о спринт-квалификациях.
«Я думаю, что нынешнее правило, согласно которому после первой тренировки в пятницу необходимо ездить с теми же настройками в дальнейшем, слишком рискованно. Мне кажется, что у каждого должна быть возможность внести изменения, если в авто что-то не устраивает. Поул действительно должен достаться самому быстрому гонщику в пятницу. Кроме того, я считаю странным, что с новым двигателем можно начать спринтерскую гонку впереди и набирать очки и только потом отравиться вниз по стартовой решётке. А ведь новый двигатель всегда даёт прирост производительности.
Ну а вообще я всегда стараюсь набирать как можно больше очков. Никогда не знаешь, что случится. Кто знает, в конце концов, даже одно очко может иметь решающее значение», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1 со ссылкой на De Telegraaf.
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