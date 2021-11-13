Квят стал главным героем ролика «Альпин» с Гран-при Бразилии. Видео

Пресс-служба французской команды «Альпин» представила видеозапись, главным героем которой стал россиянин, резервный пилот команды Даниил Квят.
На видео демонстрируется, как Даниил позирует перед камерой, стоит с зонтом, не зная, чем себя занять. Кадры с Квятом идут вперебивку с кадрами, где показывается, как механики команды упорно работают с машиной.
«Пятничная атмосфера в нашем гараже», — говорится в описании к видео.
Видеозапись можно посмотреть на странице «Альпин» в «Инстаграме».
В «Королевских гонках» Квят выступал с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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