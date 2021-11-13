ФИА не вернула «Мерседесу» заднее крыло с машины Хэмилтона перед стартом второй тренировки

Международная автомобильная федерация не вернула «Мерседесу» заднее крыло с машины Льюиса Хэмилтона, сообщает журналист Крис Медланд в своём «твиттере». На вторую тренировку, которая проходит в настоящее время, команде разрешили без последствий установить другую версию крыла в условиях закрытого парка.



Напомним, технические проверки после квалификации обнаружили, что на автомобиле Хэмилтона некорректно работала система DRS: когда она активировалась, то раскрытие системы составляло больше максимально разрешённых 85 миллиметров. Это нарушение статьи 3.6.3 технического регламента Формулы-1 2021 года.



В случае, если судьи признают, что автомобиль нарушал технический регламент Формулы-1, то Льюис неизбежно получит дисквалификацию и будет вынужден начать субботний спринт с 20-й и последней позиции.



Ситуацию осложняет то, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прикоснулся к заднему крылу Хэмилтона в режиме закрытого парка после завершения пятничной квалификации.