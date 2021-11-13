Алонсо — лучший во второй практике Гран-при Бразилии, Мазепин — последний

В Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика Гран-при Бразилии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, вторым стал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.
Гран-при Бразилии. Вторая тренировка
1. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.11,238
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,864
3. Валттери Боттас («Мерседес») +1,117
4. Эстебан Окон («Альпин») +1,168
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,503
6. Серхио Перес («Ред Булл») +1,665
7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,759
8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,840
9. Шарль Леклер («Феррари») +1,861
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,117
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,188
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,210
13. Ландо Норрис («Макларен») +2,343
14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,370
15. Джордж Расселл («Уильямс») +2,377
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,488
17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,509
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,787
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,828
20. Никита Мазепин («Хаас») +3,671.
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