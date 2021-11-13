Алонсо — лучший во второй практике Гран-при Бразилии, Мазепин — последний

В Сан-Паулу завершилась вторая свободная практика Гран-при Бразилии. Лучший результат по итогам заезда показал пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, вторым стал лидер чемпионата, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время — у гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса.



Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 20-е время. Его партнёр по команде Мик Шумахер стал 19-м.



Гран-при Бразилии. Вторая тренировка



1. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.11,238

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,864

3. Валттери Боттас («Мерседес») +1,117

4. Эстебан Окон («Альпин») +1,168

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,503

6. Серхио Перес («Ред Булл») +1,665

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,759

8. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1,840

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,861

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,117

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,188

12. Даниэль Риккардо («Макларен») +2,210

13. Ландо Норрис («Макларен») +2,343

14. Пьер Гасли («Альфа Таури») +2,370

15. Джордж Расселл («Уильямс») +2,377

16. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,488

17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,509

18. Николас Латифи («Уильямс») +2,787

19. Мик Шумахер («Хаас») +2,828

20. Никита Мазепин («Хаас») +3,671.