Шульмейстер: не знаю, как в «Мерседесе» могли допустить такую грубую ошибку

Известный российский гонщик Борис Шульмейстер поделился мнением о дисквалификации Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран-при Бразилии.



«Если судьи приняли такое решение, то на то были основания. Было нарушение, за которое предусмотрено наказание в соответствии с регламентом. В квалификации Хэмилтон будет стартовать последним — это конечно принесёт дополнительную интригу, положительно повлияет на смотрибельность гонки. Всегда интересно смотреть за развитием событий, когда лидер вынужден пробиваться с последнего ряда. Теперь Льюис должен показать всё, на что он способен. Ожидаю от него финиша в первой пятёрке.



Не знаю, как такая серьёзная команда, как «Мерседес» — во всех смыслах чемпионская, могла допустить такую грубую ошибку. Даже в таких серьёзных коллективах работают простые люди и иногда ошибаются.



Я не пророк, но болею за Ферстаппена с самого начала этого сезона. Хэмилтон — лучший пилот современной Формулы-1, но его доминирование уже настолько утомило. Хочется, чтобы появился новый лидер. Я всецело болею за Ферстаппена и буду рад, если он выиграет в этом году», — сказал Шульмейстер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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