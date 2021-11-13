Масса: Ферстаппену поможет, что у него подруга из Бразилии!

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса считает, что одной из причин большой поддержки бразильскими болельщиками Макса Ферстаппена является то, что он встречается с дочерью бразильского чемпиона мира Нельсона Пике — Келли.
«В вопросе поддержки ему помогает то, что его подруга из Бразилии! Знают ли об этом люди? Здесь даже говорили в новостях, что он навещал родственников.
Нам очень нужен новый чемпион. По крайней мере, для меня это так. В первые три года выступлений Макс совершал много глупых ошибок. По логике вещей, я был старше, чем он, когда дебютировал в Формуле-1, но я был к этому не готов. Сейчас Макс стал более зрелым. Он не делает ошибок, даже не блокирует колёса.
Пилотирование под дождём, обгоны, скорость в квалификациях. В этом Макс очень похож на Айртона Сенну. Но я могу сказать, что Льюис тоже похож на Сенну. На самом деле всё просто — Ферстаппен заслуживает титул в этом году. И люди на трибунах это чувствуют», — приводит слова Фелипе Массы AD.
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