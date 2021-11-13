Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мерседес» не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Хэмилтона

«Мерседес» не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Хэмилтона
Комментарии

Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение не подавать протест на решение судей дисквалифицировать Льюиса Хэмилтона из протокола пятничной квалификации Гран-при Бразилии.

«Команда не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Льюиса Хэмилтона. Мы хотим выиграть чемпионат на трассе», — гласит короткое заявление пресс-службы «Мерседеса».

Напомним, техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.

Изучив ситуацию, судьи приняли решение исключить результат Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран-при Бразилии. Таким образом, британский гонщик потерял завоёванную им на спринт поул-позишен и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021