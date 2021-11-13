«Мерседес» не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Хэмилтона

Команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение не подавать протест на решение судей дисквалифицировать Льюиса Хэмилтона из протокола пятничной квалификации Гран-при Бразилии.



«Команда не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Льюиса Хэмилтона. Мы хотим выиграть чемпионат на трассе», — гласит короткое заявление пресс-службы «Мерседеса».



Напомним, техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту Формулы-1: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.



Изучив ситуацию, судьи приняли решение исключить результат Льюиса Хэмилтона из протокола квалификации Гран-при Бразилии. Таким образом, британский гонщик потерял завоёванную им на спринт поул-позишен и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.