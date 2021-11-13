Хэмилтон рассказал о 15 обгонах в спринте и своей реакции на дисквалификацию

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на пятом месте в спринтерской гонке Гран-при Бразилии после старта с 20-й позиции.
«Честно, я не имел представления, какой результат возможен. У меня не было минимальной или максимальной цени. Я мог ожидать, может, десятого места, думал — вот моя цель. Я просто пытался подняться как можно выше, а потом внезапно начал отыгрываться гораздо быстрее. Ты просто не можешь сдаваться. Ты должен продолжать.
Определённо, было нелегко. Пока команда работала со стюардами, я просто концентрировался со своими инженерами, поддерживал моральный дух с механиками и фокусировался на работе, не думая об этой ситуации. Когда узнал результат слушаний, то это было опустощающе. Но ты просто должен не опускать голову и продолжать. Я быстро перезагрузился и сконцентрировался на работе», — приводит слова Хэмилтона BBC.
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