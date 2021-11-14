Феттель — инженеру: собираюсь потрогать заднее антикрыло Хэмилтона

Немецкий гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель поучаствовал в шутливом диалоге со своим гоночным инженером после финиша спринтерской гонки Гран-при Бразилии Формулы-1.



— Феттель: Я собираюсь потрогать заднее антикрыло Хэмилтона.



— Инженер: Даже не думай, это очень дорого!



— Феттель: Я шучу. Я попробую переднее антикрыло. Может, это стоит 25 тысяч евро!



Напомним, ранее голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен был оштрафован на 50 тысяч евро за то, что в режиме закрытого парка по окончании квалификации Гран-при Бразилии потрогал болид Льюис Хэмилтона, изучив конструкцию заднего антикрыла.



Считается, что Феттель наряду с Михаэлем Шумахером является автором традиции изучать машины соперников в закрытом парке, у пилота «Астон Мартин» даже есть прозвище Инспектор Себ.

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