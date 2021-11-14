В «Ред Булл» прокомментировали дисквалификацию Льюиса Хэмилтона

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал решение судей Гран-при Бразилии дисквалифицировать Льюиса Хэмилтона после квалификации.



«Думаю, это было единственно заключение, к которому стюарды могли прийти. Это сложное решение для них, но ситуация — как чёрное и белое.



Люди не проектируют детали с целью нарушить правила, ведь тогда всё было бы очевидно нелегальным. Инженеры всегда стараются раздвинуть пределы возможного. Если вы посмотрите наши правила, то они как энциклопедия. Так что все стараются интерпретировать их. Инженеры всегда будут стараться раздвинуть границы — мы видели это в нынешнем году. И наши решения подвергали сомнению, и „Мерседеса“.



Я просто рад, что в этой ситуации оказались не мы. Не знаю, насколько сильно их DRS превышала допустимое значение. Это было немного, речь шла о минимальном значении, но существует тест, который надо пройти. Не думаю, что именно это обеспечило разницу, принесшую Льюису поул», — приводит слова Хорнера PlanetF1.