Сайнс оценил свой прорыв на старте спринта с пятого места на второе

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал финиш на третьем месте в спринтерской гонке Гран-при Бразилии Формулы-1. После старта с пятой позиции Сайнс прорвался на третье место, а по ходу первого круга опередил Макса Ферстаппена и некоторое время шёл вторым.
«Старт был прекрасным. Мне был нужен именно такой: я хотел прибавить в стартах. И такой, как сегодня, придаст мне уверенности. В поворотах я просто атаковал по полной. Я старался отыграть позиции у Чеко и Макса, но при этом сумел удержаться. После этого были проблемы с шинами „софт“ до самого конце, но мне удалось оставить Серхио позади. Темп был хорошим, мы хорошо работали с шинами и справились», — приводит слова Сайнса BBC.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
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