Хорнер рассказал, зачем Ферстаппен трогал заднее антикрыло болида Хэмилтона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, зачем голландский пилот его команды Макс Ферстаппен трогал заднее антикрыло болида «Мерседес» Льюиса Хэмилтона после квалификации Гран-при Бразилии. За эти действия, формально запрещённые в режиме закрытого парка, Ферстаппен был оштрафован стюардами на 50 тысяч евро.



«У „Мерседеса“ была потрясающая скорость на прямых в последних трёх или четырёх гонках. Все гонщики любознательны — бывали пилоты, которые трогали наши лепестки сцепления. Себастьян Феттель — король подобных проверок и изучений, и я думаю, что это стало обычаем для всех гонщиков. Мы видели такое и в исполнении Льюиса, все пилоты изучают машины соперников», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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