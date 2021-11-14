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Хорнер рассказал, зачем Ферстаппен трогал заднее антикрыло болида Хэмилтона

Хорнер рассказал, зачем Ферстаппен трогал заднее антикрыло болида Хэмилтона
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, зачем голландский пилот его команды Макс Ферстаппен трогал заднее антикрыло болида «Мерседес» Льюиса Хэмилтона после квалификации Гран-при Бразилии. За эти действия, формально запрещённые в режиме закрытого парка, Ферстаппен был оштрафован стюардами на 50 тысяч евро.

«У „Мерседеса“ была потрясающая скорость на прямых в последних трёх или четырёх гонках. Все гонщики любознательны — бывали пилоты, которые трогали наши лепестки сцепления. Себастьян Феттель — король подобных проверок и изучений, и я думаю, что это стало обычаем для всех гонщиков. Мы видели такое и в исполнении Льюиса, все пилоты изучают машины соперников», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

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