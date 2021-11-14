Судьи допустили ошибку, когда оформляли решение о дисквалификации Хэмилтона

Стюарды, разбиравшие ситуацию с не прошедшей техническую проверку машиной Льюиса Хэмилтона, допустили серьёзную бюрократическую ошибку при вынесении решения. На неё обратил внимание эксперт Sky Sports Тед Кравиц.
Дело в том, что официально этап Формулы-1 на трассе «Интерлагос» называется «Гран-при Сан-Паулу», хотя все журналисты и болельщики по традиции называют его «Гран-при Бразилии». Это историческое название оказалось и в заголовке официального документа, посвящённого дисквалификации Хэмилтона. Теоретически использование неверного названия этапа могло бы дать юристам «Мерседеса» право его оспорить.
Решение стюардов с неверным названием Гран-при
«Если бы я был юристом, то пожаловался бы, что документ недействительный», — отметил Кравиц.
Вместе с тем Хэмилтон в любом случае уже отбыл наказание, стартовав в спринтерской гонке Гран-при Бразилии с двадцатого места, а не с поул-позишен.
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