Перес рассказал, что помешало ему обойти Сайнса в спринт-квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мыслями о выступлении в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, объяснив, почему не смог пройти гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса. Перес, напомним, финишировал четвёртым, Сайнс — третьим.
«Было трудно пройти Карлоса Сайнса, хотя в начале я думал, что довольно легко доберусь до него. Но я не смог выйти на дистанцию атаки в последнем повороте, в итоге это всё и предопределило.
Мы все ожидали, что сможем сдержать их с самого начала, но этого не произошло. Главная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что Сайнс всегда хорошо выходил из последнего поворота, в то время как мои шины перегревались. Скорость, которая была у «Феррари» на прямых, тоже была довольно высокой.
Нам ещё многое предстоит сделать, и в гонке мы можем пойти на больший риск, чем сегодня. Будем атаковать с самого начала и постараемся добиться желаемого результата. Важно иметь хорошую стартовую позицию, а затем использовать её. Надеюсь, что смогу быстро обогнать «Феррари» и заполучить хороший темп уже с первого круга. Постараемся извлечь уроки из допущенных ошибок, чтобы в гонке быть сильнее», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
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