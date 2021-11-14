«Старт выдался ужасным. Такого мы не ожидали». Гасли — о спринт-квалификации ГП Бразилии

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги собственного выступления в спринт-квалификации Гран-при Бразилии, по итогам которого он стал восьмым.

«Старт выдался ужасным. Я потерял три позиции в первом повороте, и мне просто не хватило скорости, чтобы опять приблизиться к «Феррари» и «Макларену». Это было не то начало, которое мы ожидали. Но ничего, посмотрим, что мы сможем сделать в воскресной гонке.

Не самый легкий день для нас, тем более что последние несколько кругов на «софте» получились действительно трудными. Будем сражаться до конца и сделаем всё возможное, чтобы быть сильнее», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

Напомним, победу в спринт-квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым был гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.