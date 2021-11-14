«Выигрыш нулевой, а потерять можно многое». Серхио Перес — о спринт-квалификациях

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о формате спринт-квалификаций.



«Честно говоря, этот формат мне не кажется слишком забавным. Но болельщикам вроде как нравится. Я просто вижу, что здесь не так много действий: довольно мало обгонов, а если они и есть, то меняют ситуацию не сильно. Тут нельзя слишком рисковать, потому что можно многое потерять. Это непохоже на настоящую гонку — выигрыш нулевой, а потерять можно многое», — приводит слова Переса Motorsport Week.



Напомним, по итогам спринт-квалификации Гран-при Бразилии Перес показал четвёртый результат. Победу в заезде одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Вторым был напарник Серхио, голландец Макс Ферстаппен, третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.