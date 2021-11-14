Райкконен и Джовинацци объяснили своё столкновение на Гран-при Бразилии

Гонщики «Альфа Ромео» Кими Райкконен и Антонио Джовинацци высказались о столкновении, которое произошло между ними в первом повороте спринт-квалификации Гран-при Бразилии, после чего болид Кими развернуло и он откатился в конец пелотона.



«У меня было хорошее начало, и я подумал, что смогу добиться большего прогресса, но случился контакт с Антонио. Я пытался обойти Алонсо по внешнему радиусу, а он вышел на внутренний, и к тому моменту, когда мы дошли до первого поворота, я уже не мог толком разглядеть, что происходит. Контакт был совсем незначительным, но его было достаточно, чтобы меня развернуть. Конечно, в воскресной гонке будет нелегко, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы наверстать упущенное», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».



«Результат спринта на самом деле не так уж плох. 13-я позиция — не предел мечтаний, но мы сможем вести борьбу. В целом я доволен тем, как прошёл заезд, и с нетерпением жду того, что мы сможем показать в воскресной гонке. Что касается инцидента с Кими, то жаль, что мы вступили в контакт. Я действительно не знаю, что произошло – мы были на прямой шириной в три метра, я зашёл внутрь, а потом вдруг увидел Кими снаружи. Наши болиды соприкоснулись, хотя я попытался избежать этого. Но поделать что-либо было нельзя. К сожалению, на моём авто было повреждено переднее антикрыло, что привело к недостаточной поворачиваемости в последнем повороте», — сказал Джовинацци.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.