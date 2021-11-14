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«Я был очень удивлён». Перес — о 15 обгонах Хэмилтона в спринте

«Я был очень удивлён». Перес — о 15 обгонах Хэмилтона в спринте
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в спринт-квалификации Гран-при Бразилии.

«Признаюсь, было удивительно смотреть за прогрессом Льюиса Хэмилтона. У него и вправду был потрясающий темп, но, признаться, я был этому очень удивлён. Льюис демонстрирует огромную скорость на прямых. Я видел некоторые из его ходов, например, тот, что он провернул во время соперничества с Ландо Норрисом. Это не может не впечатлять. Он провёл очень хорошую гонку», — приводит слова Переса Motorsport Week.

Напомним, победу в спринт-квалификации одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Хэмилтон, стартовавший 20-м из-за дисквалификации, стал пятым. Перес финишировал четвёртым.

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