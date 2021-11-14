Мазепин, Хэмилтон и другие пилоты обратились к Росси перед его последней гонкой в MotoGP

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и другие гонщики Формулы-1 записали специальное видеообращение к легендарному мотогонщику Валентино Росси. Сегодня, 14 ноября, Валентино проведёт прощальную гонку в MotoGP. Соответствующее видео было размещено на странице Формулы-1 в «Твиттере».



Пилоты «Королевских гонок» отметили потрясающие достижения, которые покорились Росси, признались, что очень впечатлены ими, поблагодарили его за положительные эмоции, которые он им дарил своими выступлениями, а также пожелали успехов в дальнейшей деятельности.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.

Гонка Гран-при Валенсии MotoGP проходит в минуты написания этой новости.

Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках «12 часов Абу-Даби», где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны «Феррари». Потенциально он может оказаться в одном из экипажей «Феррари» в категории гиперкаров в 2023 году.