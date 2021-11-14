Гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Кими Райкконен начнёт Гран-при Бразилии с пит-лейна, сообщает GPFans. В условиях закрытого парка на болиде финского пилота изменили спецификацию заднего антикрыла, что запрещено правилами. Изначально Райкконен должен был начать гонку с 18-й строчки.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.170
3. Карлос Сайнс («Феррари») +18.723
4. Серхио Перес («Ред Булл») +19.787
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20.872
6. Ландо Норрис («Макларен») +22.558
7. Шарль Леклер («Феррари») +25.056
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.158
9. Эстебан Окон («Альпин») +34.632
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +34.867
11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.869
12. Фернандо Алонсо («Альпин») +36.578
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +41.880
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +44.037
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +46.150
16. Николас Латифи («Уильямс») +46.760
17. Джордж Расселл («Уильямс») +47.739
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50.014
19. Мик Шумахер («Хаас») +1:01.680
20. Никита Мазепин («Хаас») +1:07.474.
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