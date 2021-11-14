«Хэмилтон — как другая лига». В «Ред Булл» заявили, что продолжат следить за «Мерседесом»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что обнаруженные в болиде гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона несоответствия регламенту не являются следствием случайности. Напомним, техническая проверка после квалификации Гран-при Бразилии выявила, что машина Хэмилтона не соответствует регламенту: при активированном состоянии системы DRS расстояние между двумя закрылками заднего антикрыла составляло больше разрешённых 85 миллиметров.



«Мы знаем, в чём там дело. Очевидно, именно это позволяет их машине развивать такую скорость. Иначе для этого потребовалось бы огромное количество лошадиных сил. Сейчас мы пытаемся понять, как всё работает, и будем отталкиваться уже от этого.



Та директива, которая появилась после запроса «Мерседеса» в нашу сторону на старте сезона, изменила процедуру проверки заднего крыла. Мы тоже можем повлиять на появление новой директивы. Такова Формула-1, почему нет? Возможно, нужно новое изменение. Здесь много умных инженеров, в этом смысл.



Мы давно это видели, но решения принимает ФИА. Мы будем следить за этим, потому что в спринт-квалификации Льюис был просто в другой лиге. В момент обгона Норриса он ехал на 27 км/ч быстрее, это как другая лига», — цитирует Хорнера Sky Sports.