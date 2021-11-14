«Пусть Льюис в следующий раз едет на трёх колёсах». Норрис — о скорости Хэмилтона

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пошутил по поводу борьбы с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном в спринт-квалификации Гран-при Бразилии. Льюис смог обогнать Ландо на последнем круге и в итоге стал пятым, прорвавшись с последнего места. Норрис оказался шестым.



«Не было смысла уничтожать шины, пытаясь удержать этого парня позади меня. Он был в другой лиге по скорости. Если Хэмилтон умудрился прорваться с последнего места на пятое за 24 круга, в следующий раз пусть он едет на трёх колёсах, чтобы иметь хоть какие-то сложности», — приводит слова Норриса RacingNews365.



Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.170

3. Карлос Сайнс («Феррари») +18.723

4. Серхио Перес («Ред Булл») +19.787

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +20.872

6. Ландо Норрис («Макларен») +22.558

7. Шарль Леклер («Феррари») +25.056

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +34.158

9. Эстебан Окон («Альпин») +34.632

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +34.867

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +35.869

12. Фернандо Алонсо («Альпин») +36.578

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +41.880

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +44.037

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +46.150

16. Николас Латифи («Уильямс») +46.760

17. Джордж Расселл («Уильямс») +47.739

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +50.014

19. Мик Шумахер («Хаас») +1:01.680

20. Никита Мазепин («Хаас») +1:07.474.