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«Астон Мартин» пригласил 30-летнего Ника Йеллоли для участия в тестах новичков

«Астон Мартин» пригласил 30-летнего Ника Йеллоли для участия в тестах новичков
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Команда Формулы-1 «Астон Мартин» пригласила 30-летнего гонщика Ника Йеллоли для выступления на тестах новичков, которые пройдут в Абу-Даби после окончания сезона. Тесты пройдут в декабре на стандартных болидах 2021 года.

Напомним, что у «Астон Мартин» нет собственной молодёжной программы. 30-летний Йеллоли формально подходит под требования тестов новичков.

В последний раз Йеллоли участвовал в тестах Формулы-1 в 2019 году с «Рейсинг Пойнт», а сейчас работает в команде из Сильверстоуна на симуляторе. Также он выступает за BMW в гонках GT, одержав в 2020 году победу в «24 часах Нюрбургринга».

«Ник – хороший парень, который уже давно работает с нами. Были и другие варианты, но мы выбрали Йеллоли», — цитирует представителя «Астон Мартин» Autosport.

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