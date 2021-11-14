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Хэмилтон отыграл девять мест и выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — 17-й

Хэмилтон отыграл девять мест и выиграл Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 2-й, Мазепин — 17-й
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На автодроме в Сан-Паулу завершилась гонка Гран-при Бразилии Формулы-1. Победу по её итогам праздновал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, начинавший гонку с 10-го места. Британец быстро пробился на второе место и ближе к финишу со второй попытки сумел опередить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в споре за первое место. Замкнул тройку лучших ещё один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин стал 17-м. Его партнёр по команде Мик Шумахер занял 18-ю строчку.

Формула-1 2021. Этап 19, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.909 км)
14 ноября 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Льюис Хэмилтон
Mercedes AMG F1
1:32:22.851
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+10.496
3
Валттери Боттас
Mercedes AMG F1
+13.576

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

Невероятная победа Хэмилтона в Бразилии: за сутки — с 20-го места на первое! Невероятная победа Хэмилтона в Бразилии: за сутки — с 20-го места на первое!
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