Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон сократил отставание от Ферстаппена до 14 очков

После гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 сократился отрыв лидера в личном зачёте: Льюис Хэмилтон благодаря победе в гонке отыграл у Макса Ферстаппена семь очков и теперь отстаёт от пилота «Ред Булл» на 14. В командном зачёте «Феррари» оторвалась от «Макларена» уже на 31,5 очка.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 332,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 318,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 203

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 178

5. Ландо Норрис («Макларен») – 151

6. Шарль Леклер («Феррари») – 148

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 139,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 105

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 92

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 62

11. Эстебан Окон («Альпин») – 50

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 42

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 26

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 1

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.



Кубок конструкторов:



1. «Мерседес» – 521,5 очка

2. «Ред Булл» – 510,5

3. «Феррари» – 287,5

4. «Макларен» – 256

5. «Альпин» – 112

6. «Альфа Таури» – 112

7. «Астон Мартин» – 68

8. «Уильямс» – 23

9. «Альфа Ромео» – 11

10. «Хаас» – 0.