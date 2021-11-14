Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Бразилии за нарушение после финиша гонки

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший гонку Гран-при Бразилии Формулы-1, вызван к стюардам. Судьи этапа обратили внимание на то, что после финиша британский гонщик ослабил ремни безопасности на круге возвращения в боксы, чтобы получить бразильский флаг. Это нарушение статьи 4 части III приложения L спортивного кодекса ФИА.



Подобное прегрешение вряд ли грозит Хэмилтону серьёзным штрафом и потерей победы на Гран-при Бразилии, однако Льюис может получить официальное предупреждение от стюардов. Хэмилтон посетит судей в 17:00 по местному времени (23:00 мск).



Гран-при Бразилии. Итоговая классификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496

3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576

4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540

5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517

6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.