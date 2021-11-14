Хэмилтон вызван к стюардам Гран-при Бразилии за нарушение после финиша гонки

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший гонку Гран-при Бразилии Формулы-1, вызван к стюардам. Судьи этапа обратили внимание на то, что после финиша британский гонщик ослабил ремни безопасности на круге возвращения в боксы, чтобы получить бразильский флаг. Это нарушение статьи 4 части III приложения L спортивного кодекса ФИА.
Подобное прегрешение вряд ли грозит Хэмилтону серьёзным штрафом и потерей победы на Гран-при Бразилии, однако Льюис может получить официальное предупреждение от стюардов. Хэмилтон посетит судей в 17:00 по местному времени (23:00 мск).
Гран-при Бразилии. Итоговая классификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.
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