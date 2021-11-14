Тото Вольф: не давать за такое Ферстаппену пять секунд штрафа? Ну вы чего!

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф поделился впечатлениями от Гран-при Бразилии, где победу одержал Льюис Хэмилтон. Также функционер выразил недоумение, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не получил от стюардов штраф за выдавливание Хэмилтона с трассы.



«Мы начали уик-энд неудачно, нанеся ущерб собственному двигателю. Потом мы были дисквалифицированы, что было очень жёстким решением. В гонке всё тоже было против нас.



Макс работал на пределе, гонка была блестящей, он защищался до последнего. Льюис действовал фантастически умно, избегал контакта, было здорово следить за противостоянием супергонщиков. Но как можно было не дать Ферстаппену пять штрафных секунд или ещё какого-то штрафа? Ну вы чего!» — цитирует Вольфа RacingNews365.

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