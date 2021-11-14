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Штайнер: первый отрезок гонки Мазепина был очень хорошим

Штайнер: первый отрезок гонки Мазепина был очень хорошим
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Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги гонки Гран-при Бразилии Формулы-1, в которой Никита Мазепин финишировал 17-м, а Мик Шумахер после столкновения с Кими Райкконеном — 18-м.

«Наша гонка сегодня была довольно хорошей — старты были хорошими. Мик добился серьёзного прогресса, как и Никита. Мик врезался в Кими, что сказалось на его гонке, но первый отрезок гонки Никиты был очень хорошим. Думаю, это был один из наших лучших уик-эндов в этом году, и это показывает, что мы подходим к нужному уровню в плане работы пилотов. В целом результат не фантастический, но прогресс — да», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хааса».

Гран-при Бразилии. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 71 круг
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +10,496
3. Валттери Боттас («Мерседес») +13,576
4. Серхио Перес («Ред Булл») +39,540
5. Шарль Леклер («Феррари») +49,517
6. Карлос Сайнс («Феррари») +51,820
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
9. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
13. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
16. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг
17. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга
18. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга
19. Даниэль Риккардо («Макларен») — сход
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход.

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