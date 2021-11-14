Херберт и ди Реста считают, что Ферстаппен нарушал правила при обороне от Хэмилтона

Эксперты Sky Sports, бывшие гонщики Формулы-1 Джонни Херберт и Пол ди Реста высказали мнение, что судьи Гран-при Бразилии не должны были оставить без внимания действия Макса Ферстаппена, который при обороне от Льюиса Хэмилтона вынудил соперника вместе с ним выехать на обочину в четвёртом повороте.



«На мой взгляд, Хэмилтон вышел вперёд и выполнил свою работу. Теперь он поздно тормозит, а Макс выезжает далеко за пределы трассы. Если бы я находился в кокпите, то подумал бы, что получу за это штраф», — приводит слова Херберта GPBlog.



«Я ожидал, что ФИА по крайней мере прикажет обменяться позициями, потому что Льюис был слегка впереди. Трюк здесь в том, что если они не разберутся с этой ситуацией, то похоже, что это теперь становится нормой. Пилоты примут это, равно как и команды», — добавил со своей стороны ди Реста.