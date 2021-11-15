Хорнер ответил, планирует ли «Ред Булл» подать протест на антикрыло «Мерседеса»

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал преимущество «Мерседеса» над его коллективом в гонке Гран-при Бразилии и отметил, что не собирается подавать протест на легальность автомобиля немецкой команды. При этом в «Ред Булл» давно обращают внимание на необычно высокую скорость конкурентов на прямых и связывают это с работой заднего антикрыла.



«Мы не будем подавать протест на этой гонке. Важно понять, откуда появляется такая скорость. Очевидно, у них здесь новый мотор, они использовали уровень прижимной силы, как в Монако. Когда Льюис обгонял Макса, то был на этом круге почти на 30 километров быстрее. Нам нужно это понять. Управлять спортом и контролировать его — роль ФИА. Мы верим им, их тестам и расследованиям.



Всегда трудно принять поражение, когда ты лидировал так много кругов, но это было против наших ожиданий. Макс потрясающе поработал, чтобы так долго оставлять Льюиса позади. Мы видели вчера темп этой машины, и сегодня её было просто невозможно остановить», — приводит слова Хорнера Crash.